ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಮನ: ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಸುಕಿನಿಂದಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜೊತೆಗೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಗಳ ಎದುರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ದುಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಲವರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ರಸ್ತೆಗೆ ತೇಪೆ; ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಚರಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹಲವು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೇಪೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>