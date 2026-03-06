ಹಾನಗಲ್| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಅಡ್ಡಿ ಬೇಡ: ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ

<p><strong>ಹಾನಗಲ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೈಚವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹60 ಲಕ್ಷ, ರಾಮತೀರ್ಥ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹60 ಲಕ್ಷ, ಹುಲಗಿನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ, ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ, ಗಟಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>’ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ನುಸುಳಬಾರದು. ವಿನಾಕಾರಣ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮಾನೆ ಈ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಟಾಕನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಖ್ವಾಜಾಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಜಮಾದಾರ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಗಡಿ, ಮಂಜು ಗೊರಣ್ಣನವರ, ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕೇರಿ, ಮಾರುತಿ ನಾಗನೂರ, ಎಂ.ಪಿ.ಸಾವಿಕೇರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಅರಳೇಶ್ವರ, ಉಮೇಶ ದಾನಪ್ಪನವರ, ಮಹೇಶ ಅಕ್ಕಿವಳ್ಳಿ, ಶಂಭು ಹಳೆಬಂಕಾಪೂರ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಗುಡಗುಡಿ, ಸುಭಾಸ್ ನಾಗನೂರ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅರಳೇಶ್ವರ, ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಾಂಗ್ಲೆಯವರ, ಫಕ್ಕೀರೇಶ ಸಾಲಿ, ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ವಾಲಿಕಾರ, ಶಿವು ಭದ್ರಾವತಿ, ಶೇರ್ಅಲಿ ಇನಾಂದಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>