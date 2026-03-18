ಗುತ್ತಲ: 'ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೇ ನೊಂದಿದ್ದರು' ಎನ್ನಲಾದ ರೈತ ಈರಪ್ಪ ದೇವಲೆಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (51) ಎಂಬುವವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿನ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ಮಗಳು ಕಾವೇರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಗುತ್ತಲ ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ ಈರಪ್ಪ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ₹ 1.50 ಲಕ್ಷ, ಕೈಗಡವಾಗಿ ₹ 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ₹20 ಸಾವಿರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೆಳೆ ಸಹ ಕೈಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಾಲ ತೀರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈರಪ್ಪ, ಮಾ. 17ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿದ್ದ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.

'ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಈರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಗುತ್ತಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆಯೇ ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಈರಪ್ಪ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾವೇರಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಮೃತಪಟ್ಟ ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ–ವಿಧಾನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೂ ಕಾವೇರಿ, ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹದ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಕಾವೇರಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸು ಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಮೃತದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾವೇರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ, ನೆರೆದಿದ್ದವರಲ್ಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿತು.