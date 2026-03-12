ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ: ಸುಜಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ

<p><strong>ಶಿಗ್ಗಾವಿ:</strong> ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಕೌಶಲ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಪಿ ಲೀಗಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಜಾತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರ ಚನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಬೌದ್ದಿಕ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೌಶಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಐಪಿ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ನಡುವಿನಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪೇಂಟೆಂಟ್, ಕಾಪಿರೈಟ್, ಟ್ರೇಡ್ಮಾರ್ಕ, ಡಿಸೈನ್, ಜಿಐ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ದಿಕ ಸ್ವತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಧಾರವಾಡ ಎಸ್ಡಿಎಂ ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಡೀನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ನವಲಗುಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಚನ್ನಕೇಶವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ ಕೆ.ಎಸ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸಂಯೋಜಕ ಶಬನಮ್, ನಾಗರಾಜ ಹಂಚಿನಮನಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಹಾಲವರ, ಮಮತಾ ಜಪಾಟೆ, ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಬಸಾಪುರ, ಮಮತಾ ಸಿ.ಎಸ್, ಜ್ಯೋತಿ ಸಪ್ಪಂಡಿ, ಮಾಲತೇಶ ಮೇವುಂಡಿ, ರವಿ ತಿಳವಳ್ಳಿ, ವೀಣಾ ಹಂಜಿ, ರೇಖಾ ಬಿ, ಜಬಿನಾಬಾನು ನದಾಫ್, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂ, ರಾಮಲಿಂಗೇಶ ಪ್ಯಾಟಿ, ದುರ್ಗಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆರ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆಂದಾನಪ್ಪನವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>