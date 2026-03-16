ಹಾವೇರಿ: ಅರ್ಧ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ

'ಹಾವೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯಾದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಂಗ್ಲಿ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಯುವತಿಯು 2018ರಲ್ಲಿ ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ವೇಳೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಹೆದರಿದ್ದ ಯುವತಿ, ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಯುವತಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರು. 'ನಾನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹಣವನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಬೆದರಿಸಿದ್ದ. ನಂತರ, ಯುವತಿಯ ಫೋನ್ ಪೇನಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ₹ 80 ಸಾವಿರ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯುವತಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.