ಹಾವೇರಿ| ಸಂಭ್ರಮ ತಂದ ಯುಗಾದಿ: ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ತಿಂದು, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ, ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು.

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಾ ದಿನವೇ ಖರೀದಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸಿದರು. ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಗಮನಸೆಳೆದವು. ಪರಸ್ಪರ ಬೇವು– ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ತಿಂದು, ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರು, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.

ಭೂಮಿ ತಾಯಿ, ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆ: ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಸವಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪಿ ಗೋವುಗಳು ಹಾಗೂ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು.

ಮನೆ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ನೇಗಿಲು, ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಇಟ್ಟು ರೈತರು ಪೂಜಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳ ರಾಶಿ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚರಗ ಚೆಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸಿದರು.

ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವರ ರಥೋತ್ಸವ: ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಪುರಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವವೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು.

ಗುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಜರುಗಿದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೂ ನಡೆದವು.

ಹಳೇರಿತ್ತಿ: ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ

ಹಾವೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳೇರಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥೋತ್ಸವ ಗುರುವಾರ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಲಾಯಿತು. ರಥಕ್ಕೆ ಹೊಸರಿತ್ತಿಯ ಗುದ್ದಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ರಥಕ್ಕೆ ಉತ್ತತ್ತಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ಲ ಎಸೆದು ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜೋಡೆತ್ತು ಬಂಡಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಜೆ ಕುಂಕುಮ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎರಚುವ ಮೂಲಕ ಹೋಕುಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವಾಪಸು ದೇವರನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.