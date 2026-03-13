ಶುಕ್ರವಾರ, 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ನದಿ: ನೀರಿನ ಅಭಾವ

ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಿದಾದ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿ ಒಡಲು
ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಪಿ. ಕೂರಗುಂದಮಠ
Published : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:41 IST
Last Updated : 13 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 11:41 IST
ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ
ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಯ 7 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ರವೀಶ ಆರಾಧ್ಯ , ಎಂ.ಜೆ ಎಇಇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ
