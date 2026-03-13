ಹೂಳು ತುಂಬಿದ ನದಿ: ನೀರಿನ ಅಭಾವ

<p><strong>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಬತ್ತುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದಿರುವ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿದೆ. ಕೂಲಿ, ಮಲಕನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರು, ಹಿರೇಮಾಗನೂರು, ಕುಪ್ಪೇಲೂರ, ಲಿಂದಹಳ್ಳಿ, ನಂದೀಹಳ್ಳಿ, ಮುಷ್ಟೂರು, ಮಣಕೂರ, ಹೊಳೆಆನ್ವೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಹರಿದುಹೋಗಿರುವ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನೀರು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಬತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರದ್ದು.</p>.<p>ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಟ್ಟು 7 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ (ಬಾಂದಾರು) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಏಳೂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿ ನದಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಯು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಯು ಮಾಸೂರಿನ ಮದಗದ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಸೇತುವೆ ಎತ್ತರ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಹತ್ತಾರು ಅಡಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮುಷ್ಟೂರಿನ ಹರಿಹರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ.</p>.<p>‘ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವೀಶಆರಾಧ್ಯ ಎಂ.ಜೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕರೆಸಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದು ಇದುವರೆಗೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ’ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರ ದೂರಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಸಮೀಪದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 58 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಸರ್ವಜ್ಞ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯು ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಇರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಬಳಿ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. ಇದೇ ಪೈಲ್ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಲ್ ಜೋಡಿಸಿ ಬಾಂದಾರ್ಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳ ವರೆಗೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಮಾಗನೂರು ರೈತ ಜಗದೀಶ ಮಂಜನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕರು ಸರ್ಕಾದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಸೂರು ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಮದಗ ಮಾಸೂರು ಕೆರೆಗೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಿಂದ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿ ವರ್ಷವೀಡಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೂ ವರದಾನವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><blockquote>ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಯ 7 ಬ್ಯಾರೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution">ರವೀಶ ಆರಾಧ್ಯ , ಎಂ.ಜೆ ಎಇಇ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<p><strong>ಬೆಳೆ ಹಾನಿ:</strong> ಹೂಳು ತೆರುವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಸೇವಂತಿಗೆ ನಾಡು ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಮಣಕೂರು ಮುಷ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕುಮಧ್ವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನದಿ ನೀರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹರಿದು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗಿ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನೇಕ ದಶಕಗಳು ಗತಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರು ಬರಿದಾಗುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>