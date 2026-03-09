ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೋಪ; ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ: ಮಹಿಳೆಯರು ಗರಂ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:58 IST
ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು
–ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮತ, ನೊಂದವರು
Haveri

