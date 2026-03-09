ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೋಪ; ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ: ಮಹಿಳೆಯರು ಗರಂ

<p><strong>ಹಾವೇರಿ</strong>: ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ’ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯ 12 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಮಾತ್ರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಗರಂ ಆದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ‘ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಮನೋರಂಜನಾ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>5 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ 3 ಕಿ.ಮೀ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಲಕಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದೆಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 10 ಸಾವಿರ, ₹ 8 ಸಾವಿರ, ₹ 6 ಸಾವಿರ ಬಹುಮಾನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ಗೆ ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ ದಾನಮ್ಮನವರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ರುಚಿ ಬಿಂದಲ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್.ಪಿ. ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಯೋಜಕರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ಬಾಲಕಿಯರು, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡರು.</p>.<p><strong>ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತರಾಟೆ:</strong> ‘ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಓಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಏಕೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ತರಬೇತುದಾರರೊಬ್ಬರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸುಮಾರು ₹1.50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲತಾ ಬಿ.ಎಚ್. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತಂದು ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಓಡಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಲಕಿಯರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಶಾಲೆ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ’ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಜೇತರಾಗಿ ₹ 18,000 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ ತರಬೇತುದಾರ, ‘ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ಮಹಿಳೆಯರು, ‘ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು </blockquote><span class="attribution">–ವಿದ್ಯಾ ಕಾಮತ, ನೊಂದವರು</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>