ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಸಂಶೋಧನೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿ: ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಟಿ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ: 'ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆಯ ವೇಳೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಟಿ.ಆರ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಗಂಚಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (ಸಿಯುಕೆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ' ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನೆಯು ನಿಜವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹಿಂದಿನ ಸಂಶೋಧಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದದ ಹೊರತು ಹೊಸಜ್ಞಾನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರ್ಭಯಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಯುಕೆ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಆರ್.ಆರ್.ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂಶೋಧನೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಯುಕೆಯ ಕಾನೂನು ಅಧ್ಯಯನ ನಿಕಾಯದ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ. ಬಸವರಾಜ ಎಂ.ಕುಬಕಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಡೀನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಸ್. ಹೂಗಾರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕೆ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಶೇಖರ್ ಶರ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಜಗದೀಶ ಚಂದ್ರ ಟಿ.ಜಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯ ವಾರ್ಡನ್ ಬಸವರಾಜ ಎಂ.ಎಸ್. ವಂದಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>