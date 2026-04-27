ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿಲ್ಲ: ವಿಶಾಲ ನಂದೂರಕರ

<p>ವಾಡಿ: ‘ಅದಾನಿ ಒಡೆತನದ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನೂರಾರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಎಸಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶಾಲ ನಂದೂರಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಯಸಿ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಲವಾರು ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಯೋಜನೆ ಅರಿಯದ ಕೆಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಟೀಕೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೇತನದ ತಾಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದವರಿಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿ ನೋಟಿಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ₹3.50 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಸಕ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿಆರ್ಎಸ್ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಗದವರು, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪೀಡಿತರು, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸು ಸಿರೂರಕರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅನೀಲ ಶಿವಬೋ, ಅವಿನಾಶ ರಾಠೋಡ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸತೀಶ ಭಾಗೋಡಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-31-382805789</p>