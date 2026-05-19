ಅಫಜಲಪುರ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 11 ಕೆ.ವಿ ಹಳಿಯಾಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಫೀಡರ್, 11 ಕೆ.ವಿ ಬಳೂರ್ಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫೀಡರ್, 11 ಕೆ.ವಿ ಅಫಜಲಪುರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಫೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಲಾಖೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಇಂಧನ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೆಸ್ಕಾಂ ಇಇ ಮುರುಗೇಶ ಮಠಪತಿ, ಎಇಇ ನಾಗರಾಜ ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೊಸ ಫೀಡರ್ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರ ಇಳಿದಂತಾಗಲಿದ್ದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಗಾಡಿಸಾಹುಕಾರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಸಂಜು ನಿಂಬಾಳ, ಕಂಠಪ್ಪ ಬಳೂರ್ಗಿ, ಮಹೇಶ ಆಲೇಗಾಂವ, ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಗುರು ಚಾಂದಕವಟೆ, ದುಂಡಪ್ಪ ಜಮಾದಾರ, ಬಸಯ್ಯ ನಂದಿಕೋಲ, ಜೆಸ್ಕಾಂ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ಇಸಾ, ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂದೀಪ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>