ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ನಾಳೆ

ಅಫಜಲಪುರ: 'ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶಾರದಾ ಪೀಠಂ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಖಾ ಮಠ ಅಫಜಲಪುರದಲ್ಲಿ ಏ.21ರಂದು ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಮಿತಿಯವರು, 'ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠದಿಂದ ಭವ್ಯ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟು ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಚೌಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಾಲಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪುನಃ ಮರಳಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಂಕರ ಮಠಕ್ಕೆ ತಲುಪುಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿವಸದ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಏ.20ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಪಾರಾಯಣ ಸಂಕಲ್ಪ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ, ಮಂಗಳಾರತಿ ನಂತರ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮಾದುಕರಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಕರುಣಾ ತ್ರಿಪದಿ, ನಸುಕಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಕಡಾರತಿ ನೇರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಾರಾಯಣ ಕರ್ತೃಗಳಾದ ಆನಂದ ಆಲಮೇಲಕರ್, ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೊಹರೀರ್, ಹಣಮಂತರಾವ ಮುಗಳಿ, ಸಂಜುಭಟ್ಟ ಪುರೋಹಿತ, ಉದಯಕುಮಾರ ಮೊಹರೀರ್, ವಲ್ಲಭ ಮೊಹರೀರ್, ನರಸಿಂಹ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಆದಿತ್ಯ ಮುಗಳಿ, ಅರ್ಚಕರಾದ ದತ್ತಂಭಟ್ಟ, ಪುರೋಹಿತ, ಶಿವಭಟ್ಟ, ಪುರೋಹಿತ ಗುರು ಚರಿತ್ರೆ ಪಾರಾಯಣದಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದತ್ತ ಮಹಾರಾಜ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>