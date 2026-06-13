ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಿರುಚೀಲ ವಿತರಣೆ

<p>ಅಫಜಲಪುರ: ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದರೂ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹದವಾದ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಿರುಚೀಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತೊಗರಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ರೈತರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಜುಟಿಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಮಾಜದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವು ಬೆಳಗುಂಪಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಗಡಿಗಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನಂದ್ ಅವರಾದಿ, ಶಿವಾನಂದ ಗಾಡಿಸಾಹುಕಾರ, ರಮೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಸೈಪನಸಾಬ ಚಿಕ್ಕಳಗಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಕರಜಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವಾಳಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಮಲಘಾಣ, ಅಜರ ಮಣ್ಣೂರ, ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಶಿಂಧೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-31-145069765</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>