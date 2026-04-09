ಆನೂರ: 5 ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮನೀಡಿದ ಮೇಕೆ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಗುರಪ್ಪ ಸಿಂಗೆ ಅವರ ಮೇಕೆಯೊಂದು ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಮರಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗುರಪ್ಪ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮೇಕೆ ಮತ್ತದರ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೆತ್ತಿರುವ ಈ ಮೇಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ. ಈ ಬಾರಿ ಜನಿಸಿದ ಐದು ಮರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಗಂಡು, ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮರಿಗಳಿವೆ. ಕುರಿಗಾಹಿ ಗುರಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ 'ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಕುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಿಗಳು ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಹತ್ತಿರವಾದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೇಕೆಗಳೇ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-31-1458485753