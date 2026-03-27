ನಿಧಿ ಆಸೆಗೆ ಪುರಾತನ ದೇಗುಲ ಧ್ವಂಸ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಬನದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಆಸೆಗೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿನ ಶಿವಲಿಂಗ, ನಂದಿ, ಆಂಜನೇಯ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>'ಊರಿನ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇಗುಲ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಬನದ ಬಸವಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಜಾತಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ನೆಲಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆ ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ದೇಗುಲದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿನ ನಂದಿ ಮೂರ್ತಿ ವಿಘ್ನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಆಳಕ್ಕೆ ಅಗೆದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕುಂಕುಮ, ಅರಿಸಿನ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಘಟನೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯ ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಿಧಿಯಾಸೆಗೆ ನೆಲ ಅಗೆದ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ನಿಧಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>