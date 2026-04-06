ಬಳೂರ್ಗಿ: ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಏ.19 ರಿಂದ

ಅಫಜಲಪುರ: 'ಗಡಿ ಭಾಗದ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಬಳೂರ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏ.19 ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದ್ದು ಜಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಂದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಚಾಕೊಂಡೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ್ ಸೋಮಜಾಳ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಯುಗಾದಿ ದಿನದಂದೂ ನಂದಿಕೋಲು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಭಕ್ತರಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಏ.19 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 6.30ರವರೆಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಳಸದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗುಲಿದೆ. ಪುರವಂತರ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ನಂತರ ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'20 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ನಂದಿಕೋಲು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜರುಗುವುದು, ಬಸವೇಶ್ವರರ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 2 ರಂದು ಪೈಲ್ವಾನರಿಂದ ಜಂಗಿ ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 4ರವರೆಗೆ ಗೀಗೀ ಪದಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ' ಎಂದು ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ, ಮುಖಂಡರಾದ ಪಲಾಲ ಸಿಂಗ ರಾಠೋಡ, ಹನುಮಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಸುಭಾಷ್ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಸ್ಸೊನ್ನ, ಶರಣಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲು ಮಠಪತಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಲಗೇರಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮುಗುಳಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜು ಹಡಪದ, ಅಂಬರೀಶ್ ಪೂದ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ಹಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>