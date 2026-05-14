ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಗೇಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಿಕ್ಸಂದ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಮಗ್ಗಲಿಗಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಬಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಈ ಭಾಗದ ಸೇತುವೆ ಸುಮಾರು 10 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಸೇತುವೆಯ ಗೇಟ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ದಾಟುವುದು ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇತುವೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಭೀಮರಾವ ಗೌರ, ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಿಂಗೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>