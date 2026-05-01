ಮಗು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸಹೋದರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆ ಸನ್ಮಾನ

<p>ಅಫಜಲಪುರ: ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅಥರ್ವ ಮೂಲಗೆ (4) ಎಂಬ ಮಗುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಹೋದರರನ್ನು ಸಿಪಿಐ ಲಖನ್ ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಪಿಐ ಲಖನ್ ಮಸಗುಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮಗು ಅಥರ್ವ ಮೂಲಗೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಬಾವಾಸಾಬ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260501-31-896659369</p>