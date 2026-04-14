‘ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ’

ಅಫಜಲಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗುರು ಚಾಂದಕೋಟೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, '3.16 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಭೀಮಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನ ಹಿನ್ನೀರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ರೈತರು ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದವರು ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಿಡಬಾರದು. ರೈತರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಬಿಸಲು ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಅಂಜುಟಿಗಿ, ರಮೇಶ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮರಾಯ ಗೌರ, ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನೂಲಾ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕರಜಿಗಿ, ನೂರು ಅಹ್ಮದ್ ಭಾಗವಾನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>