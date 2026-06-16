ಅಫಜಲಪುರ: ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ, ನಿಂಬಾಳ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತು

<p>ಅಫಜಲಪುರ: ರೈತರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗೊಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ, ನಿಂಬಾಳ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ಪರವಾನಗಿ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇಕ್ರಮ್ ಶರೀಫ್, ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಲದಕಟ್ಟಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ನೇತೃತ್ವ ತಂಡ ಜೂನ್ 9ರಂದು ನಡೆಸಿದ ಜಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬಾಳ ಕಮೀಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಲಾಳೇಶ್ವರ ಆಗ್ರೋ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.</p>.<p>ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಡಿಎಪಿ ಹಾಗೂ ಯೂರಿಯಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ದಾಸ್ತಾನು, ಪಿಒಎಸ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದಾಸ್ತಾನು ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಮಾನತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-31-48890449</p>