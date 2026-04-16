ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಾಪಂ ಕಚೇರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ ಸ್ಫೋಟ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಗರಿಷ್ಠ 44.03 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ವೈರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಸರ್ವಿಸ್ ವೈರ್ಗಳು ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾಪಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ತಾಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅವರಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>