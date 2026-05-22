ಇಂಗಳಗಿಗೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇಟಿ: ಆರೋಪ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೇಣುಕಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮಲಿನ ನೀರು ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ತೆರಳಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಿಇಒ ಮುರಳಿಧರ, ಸಹಾಯಕ ಪರಿಸರ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಮೇಶ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಘತ್ತರಗ, ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 'ರೇಣುಕಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ನೀರು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊರಹಾಕುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ನದಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಲ್ಲದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವುಗಳು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>