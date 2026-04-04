‘ಕಷ್ಟ–ಸುಖಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ’

ಅಫಜಲಪುರ: 'ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಕಷ್ಟ–ಸುಖಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳೇ ಕಾರಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಬಡದಾಳ ತೇರಿನ ಮಠದ ಅಭಿನವ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ,'ಗೌಡಗಾಂವ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಭಕ್ತರ ಭಕ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಬದುಕು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಜರುಗಿತು. ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕುಂಭ ಕಳಸ, ವಾದ್ಯ ಮೇಳಗಳು ಅಡ್ಡಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವರುದ್ರಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗವಾಯಿ, ಮಲ್ಕಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠಪತಿ, ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಬಿರಾದಾರ, ಸಾತಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣು ಮೂಲಗೆ, ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಸಾಲಿಮಠ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಠಪತಿ, ಅರಣವೀರಯ್ಯ ಕಲಬುರ್ಗಿಮಠ, ಗುಂಡು ಪಾಟೀಲ, ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಿರಾದಾರ, ಜಗದೀಶ ಮೂಲಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>