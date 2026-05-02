‘ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ’

ಅಫಜಲಪುರ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಆ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೋಲೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರ ಫಲ ಇಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿರಾದಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಂದಿರುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಟಕುಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀತಿ ಖಂಡಿಸಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಗುರು ಚಾಂದಕವಟೆ, ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಭೋಜರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶಿವಾನಂದ ವೋಟ್ಕರ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಕಲಾವತಿ ಯಳಸಂಗಿ, ಲಲಿತ ಕರ್ಜಿಗಿ, ಶಿವಲೀಲಾ ಅತನೂರ, ಸುವರ್ಣ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾಸರ್, ಬಾಪುಗೌಡ ನಾರ್ಸೇರ್, ಭೌರಮ್ಮ ಕುಂಬಾರ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಹೂಗಾರ, ಸುಶೀಲ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>