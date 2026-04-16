ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ಜಮಾದಾರ ಖಂಡನೆ

ಅಫಜಲಪುರ: 'ಈಚೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರು ನನ್ನ ಕುರಿತು 'ಶಾಸಕರ ಚೇಲಾ' ಎಂದು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇಂತಹ ಕಿಳುಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಶೋಭೆ ತರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಮಾದಾರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ 30 ವರ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರನ್ನ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತುಳಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಎಂ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಲು ಜೆಎಂ ಕೊರಬು ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೆಎಂ ಕೊರಬು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಶಾಸಕರು ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಅವರ ಮನಸ್ಸಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಮಕ್ಬೂಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಡದಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಚೇಲಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಹನೆಯನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹನೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರ ಯೋಜನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕರಜಗಿ, ತಾಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಗಾಡಿಸಾಹುಕಾರ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮೈಬೂಬ ಪಟೇಲ ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರು, ಸಂಗಣ್ಣಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣು ಈಶ್ವರಗೊಂಡ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮಾತನಳ್ಳಿ,ಪ್ರವೀಣ್ ಕಲ್ಲೂರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>