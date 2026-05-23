ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಶೂಲ ಮುಟ್ಟುವ ಉತ್ಸವ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮಾಶಾಳದಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ದೇವಿಯ ಶೂಲ ಮುಟ್ಟುವ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>8ನೇ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಆರಾಧಕ ಶರಣಬಸು ಕುಂಬಾರ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಚಪ್ಪದ ಕಟ್ಟಿ ತಲುಪಿ 4 ಆಟಗಳು ನಡೆದವು. ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ಅಂಕದ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಳಿಕ 4 ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಡಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಂಕದವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನೇ 'ಶೂಲ ಮುಟ್ಟುವುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ದೇವಿ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಶೂಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಅಂಕದ ಗೌಡರಿಗೆ ಶೂಲ ಬಿಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಲಂಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದೇವಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದು ದೇವಿಯ ಮುಖವನ್ನು ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತರು ದಂಡೆ, ಬಾಸಿಂಗ, ಗೆಜ್ಜೆ, ತಾಳಿ, ಸೀರೆ, ಬಂಗಾರ, ಉಡೆಕ್ಕಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಹರಕೆ ತೀರಿಸುವರು. 9 ದಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ಸವ ನಡಯಿತು. ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಹಾಗಣಗೇರರಿಂದ ವಿವಿಧ ಮನರಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದುಂಡಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವಟೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆವೂರ್, ಚಂದ್ರಾಮ ಕುಂಬಾರ, ಶಂಕರ ನಾವಿ, ದುಳಪ್ಪಾ ರಾದಾ, ಅಣ್ಣಾರವ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಂತೋಷ ಗಂಜಿ, ಶಿವು ಪ್ಯಾಟಿ, ಶಿವಪುತ್ರ ಜಿಡ್ಡಗಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರಾಕಾ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಗಡೆದ, ಬಸವ ಹಡಪದ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಹಾಳಗೋಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಐಸುರ್, ಗುಂಡು ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸಂತೋಷ ಮರಾಟೆ, ಆಕಾಶ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260523-31-1117648100