‘ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ’

ಅಫಜಲಪುರ: 'ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ತ ರೈತರ ವಂತಿಕೆ ಹಣದಿಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹಡಲಗಿ ತೋಟದಿಂದ ಡಿಕ್ಸಂಗಿ ವರೆಗಿನ 2.50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗರಸು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಶಾಳದವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಜೆ.ಎಂ. ಕೊರಬು ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಾಲಿಕಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಹಡಲಗಿ ತೋಟದಿಂದ ಮಾಶಾಳ - ಡಿಕ್ಸಂಗಿವರೆಗಿನ 2.50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ನಾನು ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಂತೆ ಭೀಮಾ, ಅಮರ್ಜಾ, ಬೋರಿ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬುವ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಜೆ ಎಂ ಕೊರಬು ಅವರು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಹ ಶಾಸಕರಾಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಎಂ ಕೊರಬು ಮಾತನಾಡಿ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಎಂ. ವೈ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರದೇ ಇರುವುದು ನನಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಮಳೆಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜಿ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಮುಖಂಡರಾದ ಗುರುಬಾಳಪ್ಪ ಜಕಾಪೂರ, ನಾನಾಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗರಾಜ ಉಡಚಾಣ, ಶಂಕರ ಮೇತ್ರೆ, ಶುಭಂ ಜೆ ಕೂರಬು, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಪಾಟೀಲ ಚಿಣಮಗೇರಾ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಪಾದ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260405-31-59388725</p>