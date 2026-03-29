ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಅಫಜಲಪುರ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಬಸಣ್ಣ ಗುಣಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವೆಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ನೀಡಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುರಗೇಂದ್ರ ಮಸಳಿ, ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖಪ್ಪ ಜೋಗೂರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಶಕ್ ಸಾಬ್ ಭಾಗವಾನ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಯಳಸಂಗಿಕರ್, ಸಂಗಮನಾಥ್ ಸಾಳಾಪುರ, ಸದಾಶಿವ ಹಿಟ್ಟಿನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ, ಬಸಪ್ಪ ತಾವರೆಖೇಡ್, ಅಶೋಕ್ ಸೋನಾರ್, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸಂಗಮಕರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ್, ಚಿದಾನಂದ ಲೋಖಂಡೆ, ಶಿವರಾಮ ಲೋಖಂಡೆ, ಮಾಂತಪ್ಪ ಬಟವಾಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬಡದಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>