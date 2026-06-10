<p>ಅಫಜಲಪುರ: ‘ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅವಶ್ಯಕ. ಶಿಸ್ತು, ಏಕಾಗ್ರತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬೆಳೆಯಲು ಕ್ರೀಡೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣಕುಮಾರ ಎಂ.ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತೆಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತೆಲ್ಲೂರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್-1ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಥಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ ವಿತರಿಸಿ, ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಣ್ಣಾರಾವ ಬೂದಿಹಾಳ, ಸಿದ್ದು ಮಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಗುಡ್ಡೇವಾಡಿ, ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಬಸುಗೌಡ ಕರೂಟಿ, ನಿಂಗಬಸು, ಜಟ್ಟಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಬೀರಣ್ಣ ಜಾಲಿಹಾಳ, ವಿಶ್ವನಾಥ ನಡುವಿನಮನಿ, ಮಾಳಪ್ಪ ಯಾತನೂರ, ವಿರೇಶ ಬೂದಿಹಾಳ, ಚಿದಾನಂದ ಗುಡ್ಡೇವಾಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಧರಿಗೊಂಡ, ಭೀಮಣ್ಣ ಇಂಗಳಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗುಡ್ಡೇವಾಡಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಗೀತಾ ಸಿಂಧೆ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-31-1471045042</p>