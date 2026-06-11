ಅಫಜಲಪುರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಅಫಜಲಪುರ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಜನ್ಯಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಂಗಪ್ಪ ಮ್ಯಾಳೇಶಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುಭಾಸ ಜೇವರ್ಗಿ, ಮಾಹಾನಂದ ಹೆಗ್ಗಿ, ಸಂಜೀವ ಸಿಂದಗಿ, ಹುಸೇನಿ ಮುಜಾವರ, ಶ್ರೀದೇವಿ ವಾಳಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಸೂರಗೊಂಡ , ಜಯಶ್ರೀ ಕೊಪ್ಪಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕಾಚಾಪೂರ , ಹಿಜೋರಾಯ ಪಾಟೀಲ್, ಅರ್ಜುನ್ ಆನೂಕರ್, ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಿರಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರಧಾನಿ , ಶೋಬರಾಜ್ ಮಾಳೇಶಿ, ಸಂಗು ಗುಣಾರಿ, ಗುರು ಶಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ದೇಸು ಚೌಹಾಣ್, ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗೌರ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-31-1826208102</p>