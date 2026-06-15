ಅಫಜಲಪುರ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸಾಚರಣೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p>ಅಫಜಲಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಅಧಿಕಮಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಮಯ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ದಾನ-ಧರ್ಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊನೆಯ ಮಂಗಳ ದಿನದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಪ್ರಬಾತ, ಪಾರಾಯಣ, ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಭಜನೆ ನಡೆದು ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಜಾತಾ ಬಿಲ್ವಾಡ, ಜಾಹ್ನವಿ ಜೋಶಿ, ಸುನೀತಾ ಆಲಬಾಳ, ಲತಾ ಘೂಳನೂರ, ಜ್ಯೋತಿ ರೂಗಿ, ಮಾಧುರಿ ಬಿಲ್ವಾಡ, ಪ್ರಜ್ವಲ ಜಹಾಗಿರದಾರ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬಿಲ್ವಾಡ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕಟಾವೆ, ಅಂಜನಾ ಹೂಲ್ಲುರ, ಅರುಣಾ ಮೈಂದ್ರಿಗಿಕರ್, ಶಕುಂತಲಾ, ಸಂಗಿತಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-31-1926438491</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>