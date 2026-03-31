‘ಬಸವಣ್ಣ ಮಾನವೀಯತೆಯ ರಾಯಭಾರಿ’

ಆಳಂದ: 'ಜಗತ್ತಿನ ಸಕಲ ಜೀವಸಂಕುಲದ ಲೇಸು ಬಯಸಿದ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಮಾನವೀಯತೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಶರಣ ಏಕಾಂತರಾಮಯ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಆಳಂದ ಘಟಕದಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲರ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮಾಜದ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಬಸವ ಜಯಂತಿಯು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ, ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸುವರು. ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈಚಾರಿಕ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯು ವೈಶಿಷ್ಟಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಡಿನ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ, ಗುರುಶರಣ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಾಗೂರೆ, ಬಿ.ವಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಪ್ಯಾಟಿ, ಬಸವರಾಜ ವಾಲಿ, ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಗುಳ್ಳೋಳ್ಳಿ, ಬಾಬುರಾವ ಮಡ್ಡೆ, ಗಣೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಸಂಗನಬಸವ ಪಾಟೀಲ, ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಹತ್ತರಕಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಖಜೂರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮ ನಂದಗಾಂವ, ಬಾಬುರಾವ ಗೊಬ್ಬೂರೆ, ಸೋಮಶೇಖರ ಮುಲಗೆ, ರಾಹುಲ ಪಾಟೀಲ, ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ತೀರ್ಥೆ, ಶಿವಾ ನಾಗೂರೆ, ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ, ಅಭಿನಂದನ ಬೇಡಗೆ, ಕಲ್ಮೇಶ ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸತೀಶ ಸನ್ಮುಖ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದುಗೌಡ ಮೋಘಾ ಬಿ. ವಂದಿಸಿದರು. ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ, ಹತ್ಯಾನಗಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ತಡಕಲ, ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ, ಖಜೂರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖರು ಶಾಸಕ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>