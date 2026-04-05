ಬಟ್ಟರಗಾ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಜಾತ್ರೆ 7ರಂದು ಆರಂಭ

ಆಳಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನಿ ಶಾಹವಲಿ ಉರ್ಫ್ ಮೌಲಾ ಅಲಿ ಅವರ 137ನೇ ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವವು ಏ.7ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಮೊದಲ ದಿನ ಧಂಗಾಪುರದ ಗುರುಲಿಂಗಜಂಗಮ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಂದ ಗಂಧೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ರಾತ್ರಿ 9ಕ್ಕೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಧಂಗಾಪುರ-ಬಟ್ಟರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಗಂಧೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉಭಯ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಗಂಧೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ತಲುಪುವರು. ದರ್ಗಾದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಖುತುಬ್ ಹುಸೇನಿ ಸಜ್ಜಾದ ನಶೀನ ಮುತಾವಲಿ ಅವರಿಂದ ಸಂದಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.8ರಂದು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗೀಗೀ ಪದಗಳ ಗಾಯನ, ಕವ್ವಾಲಿ ಗಾಯನ ಇದೆ. ಏ.9ರಂದು ಸಂಜೆ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>