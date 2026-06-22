ಮಳೆಗಾಗಿ ಆಳಂದ ರೈತರಿಂದ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಹರಕೆ

<p>ಆಳಂದ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರೈತರು ಶನಿವಾರ ಸುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ದೇವರಾದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ರೈತರು ಶ್ವೇತವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಕೈಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ನೀರಿನ ಕೊಡ ಹೊತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳಿ ಸಲಗರ, ಬಾಳಿ, ಎಲೆ ನಾವದಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡಲ ಹಂಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಮಳೆಗಾಗಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೂ ಭಾಗಿಯಾದರು. ರೈತರಾದ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ, ಈರಣ್ಣಾ ವರನಾಳೆ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪೂಜಾರಿ, ಸುನೀಲ ಅಚಲೇರಿ, ಲಾಡಪ್ಪ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಅರುಣ ಸುತಾರ, ಹುಬಣ್ಣಾ ನಗದೆ, ಶಿವಾನಂದ ನಾವದಗಿ, ಚಂದು ಲಂಗೋಟಿ, ಅರ್ಜುನ ಹಿರೋಳ್ಳಿ, ಅಶೋಕ ಬಾರಾಮಣೆ ಅವರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ, ಗೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿದ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ, ಚಕ್ರಿ ಕಟ್ಟಾ, ಮಹಾದೇವ ಗುಡಿ, ರಾಮಮಂದಿರ, ಶ್ರೀರಾಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಶರಣನಗರ, ಹತ್ಯಾನ್ ಗಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-31-1375842026</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>