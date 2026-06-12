ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯ - ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಆಳಂದ: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಳಂದ ಹಿರೇಮಠದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೂಸನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ‘ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ’ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ಉತ್ಸವ’ದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಹಿಳಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹೇಶ್ವರಿ ವಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅವನತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಪಡುಕೋಟೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾದದು, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಗಣೇಶರಾವ್ ಕೇಶರ್ಕರ್, ರಮೇಶ ಜಗತಿ, ಗುರುಶರಣ ಪಾಟೀಲ ಕೊರಳ್ಳಿ, ಭೀಮಣ್ಣಾ ಶಕಾಪುರೆ, ಪುನೀತರಾಜ ಕವಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಿರಗುಡಿ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಮಹಾರಾಜರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಚೌಡಾಪುರ ಮಠದ ರಾಜಶೇಖರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಭೂಸನೂರಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಜಿಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೀರಣ್ಣಾ ಮಂಗಾಣೆ, ಬಾಬುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ,ಜಗನ್ನಾಥ ಶೇಗಜೀ, ಮುತ್ತಣ್ಣಾ ಬೀಳಗಿ, ಗುರುಶಾಂತ ಪಾಟೀಲ, ಅಶೋಕ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಂದಗೋಳೆ, ರಾಜಕುಮಾರ ಯಕಂಚಿ, ಅಣ್ಣರಾಯ ಪಾಟೀಲ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜಿಡಗೆ, ಸಿದ್ದು ಹಿರೋಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ಸಾರವಾಡ, ಮಹೇಶ ಹಿರೋಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ,ಶ್ರೀಶೈಲ ಸುತಾರ, ಸುಭಾಷ ಪಾಟೀಲ, ಹರೀಶ ಜಗತಿ, ಶಂಕರರಾವ್ ಪಾಟೀಲ ದೌಲಪ್ಪ ವಣದೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರವೀಣ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಅವರಿಂದ ನಗೆಹಬ್ಬ ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಸುತ್ತಲಿನ ಕವಲಗಾ, ಧಂಗಾಪುರ, ಬಟ್ಟರ್ಗಾ, ದುತ್ತರಗಾಂವ, ಕೊರಳ್ಳಿ, ಭೂಸನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-31-1086346765</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>