ಕೋರಣೇಶ್ವರರ ರಥೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ

ಆಳಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಡಿಗ್ರಾಮ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಕೋರಣೇಶ್ವರರ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವವು ಶುಕ್ರವಾರ ಭಕ್ತರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಜರುಗಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದರು.</p>.<p>ಕೋರಣೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕೃತವಾದ ಮಹಾರಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪುರವಂತರ ಕುಣಿತ, ಒಡಪುಗಳ ನಂತರ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಯುವಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದರೆ, ಸುತ್ತಲು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮದಿಂದ ಹಲವು ಭಕ್ತರು ಉತ್ತತ್ತಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮತ್ತಿತರ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ ಕೀ ಜೈ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಡಿಭಾಗದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾದ ಭಕ್ತರು: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಹಾದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ಪುರವಂತರೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಜೀವಕುಮಾರ ದೇಶಮುಖ ಅವರು ಅಗ್ನಿ ಪೂಜೆಗೈದರು, ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂದಿಕೋಲ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಲ್ದಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮರಾವ ಡಗೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಬಸಪ್ಪ ಸುಲ್ತಾನಪುರೆ, ಅಶೋಕ ಸಾವಳೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಂಗರಗಿ, ಅಶೋಕ ಹೊಸಮನಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಹೆಬಳೆ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಬಂಡೆ, ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣು ಅಳಂಗೆ, ಗಂಗಾಧರ ಕುಂಬಾರ, ಕಿರಣ ಬಂಗರಗಿ, ಹಣಮಂತ ಸಾವಳೇಶ್ವರ, ವೈಜುನಾಥ ವಾಡೆ,ಕುಮಾರ ಬಂಡೆ, ರಾಜಶೇಖರ ಹರಿಹರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅಲ್ದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾಗಾಸಾಧುಗಳ ಕುಣಿತ: ಗುರುವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಉತ್ಸವವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಮುಖ್ಯಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ನಾಗಾಸಾಧುಗಳ ಕುಣಿತವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗಸಾಧುಗಳ ವೇಷಭೂಷಣ, ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಬ್ಬರವು ರೋಮಾಂಚಾನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳ ಸಡಗರ, ಭಜನೆ, ಕೋಲಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಲಾಮೇಳಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಮಹಾಪೂಜೆ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಖಜೂರಿ, ಸಾಲೇಗಾಂವ, ಬಬಲೇಶ್ವರ, ಹೊದಲೂರು, ರುದ್ರವಾಡಿ, ತಡೋಳಾ, ಅಳಂಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ಖಸಗಿ, ಕೇಸರ ಜವಳಗಾ, ಕೋಥಳಿ, ಗುಂಜೋಟಿ ಮತ್ತಿತರ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೋಂಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>