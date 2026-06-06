ಆಳಂದ: ಹಳೆ ಲಾಕರ್ ಎತ್ತಲಾಗದೇ ₹6 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಳ್ಳರು!

<p><strong>ಆಳಂದ (ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಎಪಿಎಂಸಿ ಆವರಣದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಆಳಂದ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿನ ಲಾಕರ್ ದೋಚುವ ವಿಫಲ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಆಳಂದ | ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ನನೆಗುದಿಗೆ– ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿ.<p>ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಳೆಯ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ₹6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಕಳ್ಳರು ಕಚೇರಿ ಬಾಗಿಲು ಬೀಗ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ನುಸುಳಿದ್ದರು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹುಡುಕಿದರೂ ಅವರ ಕೈಗೆ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲಾಕರ್ ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p><p>ಲಾಕರ್ ಹಳೆ ಕಾಲದ್ದು ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಲಾಕರ್ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಲಾಕರ್ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಅವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಆಳಂದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಸಂಜೆ ದುಶ್ಚಟಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣ.<p>ಸಮೀಪದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿಯ ಬಾಗಿಲು ಬೀಗ ಸಹ ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ನುಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿ ದಾಖಲೆ, ಪೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಣ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಆಳಂದ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಪುರಸಭೆ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತು. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿ ತೆರೆದಾಗ ಕಳುವು ಯತ್ನ ಘಟನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಕೆ. ಪಠಾಣ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.ಆಳಂದ: ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>