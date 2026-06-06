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ಆಳಂದ: ಹಳೆ ಲಾಕರ್ ಎತ್ತಲಾಗದೇ ₹6 ಲಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಳ್ಳರು!

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜೂನ್ 2026, 12:23 IST
Last Updated : 6 ಜೂನ್ 2026, 12:23 IST
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