ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkalaburagi

SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 84.64 ಅಂಕ: ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಆಶಾದೀಪ ‘ಸುಜಾತಾ’

ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:56 IST
Last Updated : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:07 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆ, 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಕಾಳಜಿವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಲಭಿಸಿವೆ
ಸುಜಾತಾ ಗೊಲ್ಲರ, ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸುಜತಾಳಿಗೆ ಇರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಸಿವಿಗೆ ಅವರ ಬಡತನ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು. ಸಮತಾ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯು ಉಚಿತ ಪಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಮುಂದಿನ ಓದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲಿದೆ
ಆರ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ , ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಸಮತಾ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ ಆಳಂದ
KarnatakaKalaburagiEducationSSLC

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT