ಆಳಂದ | ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ: ತುರ್ತು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಇಒ ಸೂಚನೆ

ಆಳಂದ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಭಣಿಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾ, ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ, ಜೀರಹಳ್ಳಿ, ಕೊರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾ.ಪಂ, ಗ್ರಾಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ₹15 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅಂಬಲಗಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗೊಂಡು ನೀರು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಬಾವಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅವರು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಾವಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ ತಕ್ಷಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಇಒ ಮಾನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ ಶಾಲೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಿಇಒ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ, ಹೂದೋಟ, ತರಕಾರಿ ಕೈದೋಟ, ಮಳೆ ಕುಯ್ಲು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಂಡು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಸವಿದು, ಬಿಸಿಯೂಟ ಕೋಣೆ, ತರಕಾರಿ ಬಳಕೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಂಗೋಡೆ ಅವರು ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಹೆಬಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಿಡಿಒ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ನವಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.