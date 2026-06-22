ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಯೋಗದಿಂದ ಸದೃಢ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅರವಿಂದ ಬಾಸಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು

<p>ಆಳಂದ: ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲು ಯೋಗ ಸಹಕಾರಿ’ ಎಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಬಾಸಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಹಲವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಮಧುಮೇಹ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ರೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಗತ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪುಸ್ತಕ ಓದು ಮತ್ತಿತರ ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎಲ್.ಎಸ್.ಬೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ದಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಬಂಕಾಪುರೆ, ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಎಸ್.ಮಂಟಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸತೀಶ ಕೊಗನೂರೆ, ವೀರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ನಿಂಗರಾಜ ಘೋಡಕೆ ಅವರು ಯೋಗಾಸನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ: ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಬಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಗಪಟು ಗುರುಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿಮಠ, ಎಂ.ಎಸ್.ವಾಲಿ ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ರಾಜಶೇಖರ ಬಾಬನೂರೆ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೀದಿ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತುಕಾಣೆ, ಅಂಬಾರಾಯ ಕಾಂಬಳೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಗೂರೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಗಾಡೆ, ಗುರು ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಘೋಡಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಎಂಪಿಎಂಜಿ ಶಾಲೆ: ಪಟ್ಟಣದ ಎಂಪಿಎಂಜಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಯೋಗ ಪಟು ಎಂ.ಎಸ್.ವಾಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತುಕಾಣೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ ದೊತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾಕರ ಸಲಗರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತಲಿ, ಕಿಣಿಸುಲ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾಡಿಯಾಳ ಜೆಪಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಖಜೂರಿಯ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ’</p>.<p>ವಾಡಿ: ‘ಯೌವ್ವನ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸದ ಕಾರಣ ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಆರ್.ಕೆ ಹೇಳಿದರು.ಪಟ್ಟಣದ ದಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ ದಾಸ್ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಬಳಗ, ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ 12ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.‘ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸಮಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೀರಣ್ಣ ಯಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.ಮುಖಂಡರಾದ ಜೊ.ಮ.ಜಯದೇವ, ದೇವಿಂದ್ರ ಕರದಳ್ಳಿ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಹೇರೂರ, ಬಸವರಾಜ ಪಂಚಾಳ, ರಮೇಶ ಕಾರಬಾರಿ, ಭೀಮಶಾ, ಭೀಮರಾವ ದೊರೆ, ಬಸವರಾಜ ಕೇಶ್ವಾರ, ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಚಾಮನೂರ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೈಗಂಗಾ, ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಚಿಸ್ತಿ, ಸೋಮನಾಥ ಚವ್ಹಾಣ, ಪ್ರಕಾಶ ಚಂದನಕೇರಿ, ಗುಂಡುಗೌಡ, ದಯಾನಂದ ಖಜೂರಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಹವಾಲ್ದಾರ, ಅರ್ಜುನ ಕಾಳೆಕರ, ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್, ಗುಂಡಪ್ಪ ಭಂಕೂರ, ರವಿಕುಮಾರ ಸಿಂದಗಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಪುಜಾರಿ, ಕಾಳಪ್ಪ ಪಂಚಾಳ, ಲಿಂಬಾಜಿ ರಾಠೋಡ, ಪುರಂದರ ದಾಸ, ಕುಮಾರ ದಾಸ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಭಜಂತ್ರಿ, ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ್, ಸಂಜಯ ರಾಠೋಡ, ರೇವಪ್ಪ ಅಣಕಲ, ಅಜೀಜ ತೇಲಿ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಜುಮ್ಲಾಪುರ, ಬಸನಗೌಡ ಯರಗಲ, ಬಾಲರಾಜ ಪಗಡಿಕರ, ಶಿವಪ್ಪ ಮುಂಡರಗಿ, ವಿಠ್ಠಲ ರಾಠೋಡ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಭಾರತಿ ದಾಸ್, ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುತ್ತುಲ, ವೈಶಾಲಿ ದಾಸ, ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-31-2073803319</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>