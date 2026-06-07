‘ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಯೋಗ’

<p>ಆಳಂದ: ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಯಮಿತ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಆಳಂದದ ಸಮತಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮತಾ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮತಾ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧನೀರು ಸೇವನೆ ಜತೆಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವದರಿಂದ ಸದೃಡ ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಸ್ಮಾನ್ ಶೇಖ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಯೋಗವು ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ನೀತಾ ದೇಶಮುಖ, ಸಂಯೋಜಕಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಎಲ್.ಎಸ್.ಬೀದಿ, ನಾಗಣ್ಣಾ ಸಲಗರೆ, ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ವಾಲಿ , ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಇಟಗಿ, ಸತೀಶ ಕೊಗನೂರೆ, ವೀರಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p>ಯೋಗಪಟು ಅಭಿಷೇಕ ಕಾಂಬಳೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾನಿಕಾ, ಸುಧಾ, ಗಗನ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು. ಮುನಾಜಾ ಮತ್ತು ಉಜೈರ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-453037877</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>