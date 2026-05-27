ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ತುಂಬಿ ಹರಿದ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ

<p><strong>ಆಳಂದ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುನ್ನೋಳ್ಳಿ, ದೇಗಾಂವ, ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಗೋಗಳಗಿ, ಬಾಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಂಗೋಳಗಿ, ಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ಮಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿ ಹರಿದಿವೆ.</p>.<p>ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಗೋಳಗಿ, ದೇಗಾಂವ ಮಧ್ಯದ ಹಳ್ಳವು ಭರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯ ಸಂಪರ್ಕವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗಿಡಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದು, ಬಸವಣ್ಣ ಸಂಗೋಳಗಿ, ದೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಗೋಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಶಿರಪುರ ಮಾದರಿ ಜಲಸಂಗ್ರಹ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳವು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ದೇಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಚಿದಂಬರ ಬಿರಾದಾರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಸಿದ್ದಾರೂಡ ನಾಶಿ ಅವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನಿವಕಾಯಿ ಹಾಳಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260527-31-826976564</p>