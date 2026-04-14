ಕೋರಣೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಏ.17ರಂದು

ಆಳಂದ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದ ಕೋರಣೇಶ್ವರರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಏ.11ರಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಏ.18ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕುಸ್ತಿ ಗೀಗೀ ಪದಗಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಠದ ಉಸ್ತವಾರಿಗಳಾದ ಗುರುಮಿಠಕಲ್ ಖಾಸಾಮಠದ ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಖಜೂರಿ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜಾತ್ರಾ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಡಿಸಿ ಉತ್ಸವದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಏ.11ರಂದು ಸಪ್ತಾಹ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಭಜನೆ, ದಾಸೋಹ ಕರ್ತ್ಯ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ದೊಂದಿಗೆ ಏ. 16ರಂದು ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಮಹಾ ಪೂಜೆ, ಕುಂಭ ಕಳಸ ಡೊಳ್ಳುಕುಣಿತ, ನಾಗಾ ಸಾಧುಗಳ ಕುಣಿತ ದೊಂದಿಗೆ ಕೊರಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಭವ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಂದಿಕೋಲ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ವಾದ್ಯ ವೈಭಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಠ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ಏ.17ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಮತ್ತು ರಥಕ್ಕೆಕಳಾಸಾರೋಹಣ ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಅಗ್ನಿ ಹಾಯುವುದು ಸಂಜೆ 6.35ಕ್ಕೆ 93ನೇ ಭವ್ಯ ರಥೋತ್ಸವ, ರಾತ್ರಿ ವಿಜಯಪುರದ ಬಬಲೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೆಣ್ನೂರದ ಸುಜಾತಾ ದೇವರ ಮತ್ತು ಅಥಣಿಯ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಾಳಗೇರಿ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಗೀಗೀ ಪದ ಜರುಗಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>18ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿನಾಡಿನ ಜಂಗಿ ಪೈಲ್ವಾನರ ಕುಸ್ತಿ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ₹ 111 ಗಳಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ವರೆಗೆ ಬಹುಮಾನದ ವಿತರಣೆ, ಸಂಜೆ 7ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೀಮರಾವ್ ಢಗೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಬಸಪ್ಪ ಸುಲ್ತಾನಪೂರೆ, ಅಶೋಕ ಸಾವಳೇಶ್ವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಎಸ್. ಬಂಗರಗೆ, ಅಶೋಕ ಬಿ. ಹೊಸಮನಿ, ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಎನ್. ಹೆಬಳೆ, ತಿಪ್ಪಣಾ ಎಸ್. ಬಂಡೆ, ಶಿವಬಸಪ್ಪಾ ಆರ್. ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ, ದಯಾನಂದ ಅಲ್ದಿ, ಮತ್ತು ಜಾತ್ರಾ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅಲ್ದಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಅಲ್ದಿ ಹಾಗೂ ಹಣಮಂತ ಸಾವಳೇಶ್ವರ, ವೈಜನಾಥ ವಾಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260414-31-317525723</p>