ಆಳಂದ: ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ‘ಜಲ ದಕ್ಷಿಣೆ’

<p><strong>ಆಳಂದ:</strong> ಕರ್ನಾಟಕ–ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಡಿಗ್ರಾಮವಾದ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 2021ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ, ಶಾಲೆಗೆ ‘ಜಲ ದಕ್ಷಿಣೆ’ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಖಜೂರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರ ಬಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯೂ ಇದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಲಾ ₹10 ಸಾವಿರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸುಮಾರು 460 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕುಡಿಯಲು, ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸಲು, ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಮರಗಳಿಗೂ ನೀರುಣಿಸುವಷ್ಟು ನೀರು ದೊರೆತಿರುವುದು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ, ಶೌಚಾಲಯ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಹಾಗೂ ಗಿಡಮರಗಳು ಇದ್ದರೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅನುದಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಬಾರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ತೋಡಿಸಿದರೂ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಂಗಾಧರ ಕುಂಬಾರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯುವರಾಜ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ವಂದನಾ ಪುರೋಹಿತ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶಿವಾನಂದ ಹುಲಸೂರೆ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಯುವರಾಜ ಕಾರಬಾರಿ, ಗಂಗಾಧರ ಕುಂಬಾರ, ಶಿವಪುತ್ರ ಸುತಾರ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಂಚಿಗಿಮಠ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಣಮಸ, ಚಿದಾನಂದ ಕಲ್ಮನಿ, ಮಹ್ಮದ್ ರಫಿ ಗಾಲಿಬ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ಚಿಂಚೂರೆ, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಶೆಟ್ಟಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದಮ್ಮೂರೆ, ರಾಮ ಬಂಡೆ ಮತ್ತಿತರರುಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><blockquote>ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿತ್ತು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ<br></blockquote><span class="attribution">ವಂದನಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ</span></div>.<div><blockquote>ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ <br></blockquote><span class="attribution">ಯುವರಾಜ್ ಕಾರಬಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ</span></div>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260614-34-148152119</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>