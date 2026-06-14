ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಆಳಂದ: ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ‘ಜಲ ದಕ್ಷಿಣೆ’

ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಜೂರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾದರಿ ನಡೆ
ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:57 IST
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ಅಂತರ್ಜಲ ಕುಸಿತದಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿತ್ತು. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
ವಂದನಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಖಜೂರಿ
ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸುತ್ತೇವೆ
ಯುವರಾಜ್ ಕಾರಬಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
waterKalaburagiEducation

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