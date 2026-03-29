ಅಣವಾರ: ಏ.2ರಂದು ಮಾರುತೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಣವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಆರಾಧ್ಯದೈವ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಏ.2ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಾ.29 ರಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ 8ಕ್ಕೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಹನುಮಾನ ಚಾಲಿಸಾ ಪಠಣ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಏ.1ರಂದು ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಪೂಜೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.2ರಂದು ಪುರವಂತರ ಜತೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅಗ್ಗಿ ತುಳಿಯುವುದು, ಮಾರುತೇಶ್ವರನಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಸಂಜೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರ ಹನುಮನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ: ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಂದಾಪುರ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಖಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಏ.2ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ, ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಣವಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿಯ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಏ.2ರಂದು ಹನುಮಾನ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರತ್ನಾಕರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿಠಾಯಿಗಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಐನೋಳ್ಳಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐನೋಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಏ.1ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸಂಗೀತ ದರ್ಬಾರ, ಏ.2 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲೋತ್ಸವ ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಷಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದ ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಮರುದಿನ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>