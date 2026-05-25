ಆನೂರ: ಚಂದ್ರಗಿರಿ, ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯರ ಜಾತ್ರೆ

ಅಫಜಲಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಅರ್ಚಕ ರಾಹುಲ ಭಂಡಾರಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿ ತುಳಿದು ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. ಚಂದ್ರಗಿರಿ ದೇವಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಜಟ್ಟಿಂಗರಾಯನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಚನ್ನಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ಅರ್ಚಕ ರಾಹುಲ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ದೊರೆಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಗಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಿಡಮರ ನೆಟ್ಟು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಗ್ನಿಕುಂಡದ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜರುಗುವ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ತೆಲ್ಲೂರ, ಬಿಲ್ವಾಡ, ಮಾತೋಳಿ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ, ದೇಸಾಯಿ ಕಲ್ಲೂರ, ಹಿಂಚಗೇರಾ, ಗುಡ್ಡೆವಾಡಿ, ಕೊಳೂರ, ಅತನೂರ ಬಡದಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭಕ್ತರು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದತ್ತು ಘಾಣೂರ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಿಂಗಣ್ಣ ಕಲಶೆಟ್ಟಿ, ಈರಣ್ಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಬು ಮಂದೇವಾಲ, ಭಗವಂತ್ರಾಯ ಬಳೂಂಡಗಿ, ಬಾಬು ತಳವಾರ, ಶೇಖರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಿಂಗೆ, ಸಂಗಣ್ಣ ಸಿಂಗೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಭಂಡಾರಿ, ಹಣಮಂತ ಗೌಂಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶಿ ಉಮ್ಮನಗೋಳ, ಮಾನಪ್ಪ ಗೌಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260525-31-63521868