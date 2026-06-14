ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶರಣರ ತತ್ವ: ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು

<p>ಆಳಂದ: 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು ಸಾರಿದ ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ಹಾಗೂ ವೈಚಾರಿಕತೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಕೊಡಲ–ಹಂಗರಗಾ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬೀದರನ ‘ವಚನ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ’ಯ ‘ಅನುಭವ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ’ಯ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ‘ವಚನ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ’ ಕೈಗೊಳ್ಳತ್ತಿದೆ. ಆಳಂದದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ನಡೆಸಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳ ‘ವಚನ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ’ಯ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವ ಬೆಳವಿಯ ಶರಣಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಂಡರಗಿ, ಬೈಲೂರಿನ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ ಜತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆಳಂದದ ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಕೋರಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆವಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಮಿಟಕಲ್ನ ಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಿಯ ಅಭಿನವ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಿರೇಮಠನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಬಸವಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ತಾಯಿ, ಹುಲಸೂರಿನ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡ ಶಶೀಲ ನಮೋಶಿ, ಸುಭಾಷ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಆರ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ, ಸಿದ್ದು ಯಾಪಲಪರವಿ, ಅಶ್ವಥ್ ನೀನಾಸಂ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ನಾವದಗೇರೆ, ಶಿವಶಂಕರ ಟೋಕರೆ , ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾಲಿ, ಪ್ರದೀಪ ವಿಸಾಜಿ, ಎಚ್ .ಬಿ.ತೀರ್ಥೆ, ಪಿ.ಎನ್ .ಶಹಾ, ಸಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೊತ್ತಾ, ಪ್ರಕಾಶ ಗಂಧಿಗುಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ರಶ್ಮಿ ಮತ್ತು ವೈಜುನಾಥ ಸಜ್ಜನಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಶಿವಶಂಕರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರವೀಂದ್ರ ಶಾಬಾದಿ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶಿವಸಂಚಾರ ಕಲಾತಂಡದ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ವಚನಗಾಯನ, ವಚನ ನೃತ್ಯವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬೀದರ್, ಕಲಬುರಗಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಭಿಕರಿಗೆ ಆಯೋಜನಕರು ಸಾವಿರಾರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-31-1925401988</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>