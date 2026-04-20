ಕಲಬುರಗಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬಸವಣ್ಣವರ 893ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ನಗರದ ಜಗತ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಸಚಿವರಾದಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿ಼ಧಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಟವೃಷ್ಟಿಗೈಯಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಪಕಳೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪುಷ್ಪ ದಳಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡ ಶರಣಕುಮಾರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಬಿ.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಟೀಲ, ಸಚಿವ ಡಾ.ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ, ಶಶೀಲ ನಮೋಶಿ, ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ,

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್, ಎಸ್ಪಿಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ. ಅವಿನಾಶ ಶಿಂದೆ, ಶರಣಕುಮಾರ ಮೋದಿ, ಅರುಣಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಕೊಡಲಹಂಗರಗಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಬಸವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಜಯಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.