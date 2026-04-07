ಬೀದರ್‌, ಕಲಬುರಗಿ ರೈಲುಗಳ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎರಡು ವಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾ ಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟೋ ನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರೈಲು ಹೊರಡಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಹೊರಡುವ ರೈಲು ಏ.12 ರಿಂದ 26ರ ವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಟ್ರಿಪ್ ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಏ. 10 ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನಿಂದ ಎಸ್ಎಂವಿಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲು ಏ. 11ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ರೈಲುಗಳು ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಟ್ರಿಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಅವಧಿ ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 16 ರೈಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈಲುಗಳೂ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯು 'ರೈಲು: ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯನ್ನು ಏ.5ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.