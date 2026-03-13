ಭೈರಾಮಡಗಿ ಕಾಲಭೈರವ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾ 28ಕ್ಕೆ

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೈರಾಮಡಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಭೈರವ ಹದಿನೇಳನೇ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಾ 19ರಿಂದ 27ರವರೆಗೆ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8.30ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10.30ರವರೆಗೆ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಮೈಂದರ್ಗಿಯ ಸಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದ ಜರುಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ ಸಾಥ್ ನೀಡುವರು.</p>.<p>ಮಾ 27ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6ಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 10ಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟದ ಪುರವಂತರಿಂದ ಆಗ್ನಿ ಪುಟು ನಡೆಯುವುದು. ಮಾರ್ಚ 28ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಕಾಲಭೈರವ ಹಾಗೂ ರಾಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಕರ್ತೃ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆದು ತದನಂತರ ಪುರವಂತರಿಂದ ಆಗ್ನಿ ಪ್ರವೇಶ ನಡೆಯುವುದು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11ಕ್ಕೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ, ಕಳಸ, ನಂದಿಕೋಲ, ಕುಂಭ ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ. ರಥೋತ್ಸವ ನಂತರ ಮದ್ದು ಸುಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಖ್ಯಾತ ಗವಾಯಿಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಕೋರಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>